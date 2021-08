Se billedserie Den røde snor om kunstværket Panta Reih klippes af borgmesteren og formanden for Fritids- og Kulturudvalget og med hjælp fra nogle børn. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen Foto: Kenneth Jensen kennethjensen.dk

Svømmehal blev fejret med bevægelse, kunst og et egetræ

Frederikssund - 16. august 2021

En et års fødselsdag skal fejres med kage, kakao og masser af gæster. Sådan var det også, da svømmehal fyldte et år.

Der var fest allerede fra klokken 10 om formiddagen søndag den 15. august 2021 ved Frederikssund Svømmehal i den nye Idrætsby, hvor Frederikssund Gymnastikforening sørgede for leg og sjov i den udendørs gymnastiksal.

Vejret var godt, og mange børn og unge fik brugt redskaberne i det fri.

Klokken 12.30 skulle Nordsjællands Faldskærmsklub have lavet opvisning, men på grund af vinden måtte det aflyses.

Plantede et træ Klokken 13 plantede Frederikssund Oaks et egetræ. Senere vil der blive podet en stikling fra Kongeegen i Jægerspris på træet. Træet kommer til at vokse tæt på kunstgræsbanerne og den udendørs gymnastiksal og skal være et vartegn for Idrætsbyen.

- Frederikssund Oaks er opkaldt efter De Tre Ege i Jægerspris. Egetræet er det, der symboliserer os og hvad vi står for i Oaks. Stærke rødder og en stor flot krone, sagde Julie Grelck, formand for Frederikssund Oaks, inden hun bad formanden for Fritids- og Kulturudvalget, Jesper Wittenburg (S), om at hjælpe med at plante egetræet.

Kunstværk afsløret Som en del af fødselsdagsfejringen var også afsløringen af det nye kunstværk, som står foran svømmehallen.

Kunstværket er opført i marmor og består af relieffer på ydersiden, mens der på indersiden er farverige mosaikker. Kunstværket er lavet af den lokale kunstner Daniel Olivares, der vandt en konkurrence i 2020, som Fritids- og Kulturudvalget gennemførte.

Tillykke til Daniel - Det er fantastisk med liv omkring svømmehallen og den udendørs gymnastiksal efter en tid med corona. Vi siger tillykke til Daniel, men også tillykke til os selv med det fantastiske monument, du har kreeret til os og som står her foran svømmehallen, hvor man kan gå på opdagelse i det, sagde borgmester John Schmidt Andersen (V).

Også kunstneren selv fik lov at sige et par ord. Han takkede blandt andre sin familie for at have været med hele vejen og også set den anden side af ham.

Tak til Panta Reih - Nu kan vi nyde dette kunstværk hver gang, vi besøger svømmehallen. Pas godt på det. Jeg har skabt Panta Reih med mit hjerte, med mine hænder og mit syn. Med det bedste og det værste af mig, sagde Daniel Olivares og sluttede med at takke selve kunstværket:

- Tak for at vælge mig. Jeg vil huske dig for evigt, og jeg ønsker dig et godt liv.