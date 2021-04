Der var fuldstændig styr på det og ikke brug for en redningsaktion med Søværnets helikopter, da 10 surfere krydsede Rodkilde Fjord på paddelboards i snebyger og kraftig blæst påskemandag, fortæller en deltager. Billedet er fra en anden anledning. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Surfere i hårdt vejr: Vi var ikke i nød

Frederikssund - 06. april 2021 kl. 20:43 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Det kan være svært at forstå for nok de fleste, at surfere med fuldt overlæg begiver sig ud på vandet på paddleboards i hårdt vejr, og at det endda er en nøje planlagt tur med sikkerheden i top.

Det var ikke desto mindre det, der skete, da 10 surfere krydsede Roskilde Fjord i snebyger og kraftig blæst påskemandag for at padle med vinden og bølgerne i ryggen, oplyser Claus Blæsbjerg, der var en af deltagerne.

Klokken 12.46 slog en forbipasserende alarm over 112 om en paddelboarder i nød, fordi han faldt i vandet flere gange fra sit SUP-board, og politiet fik siden nys om, at der faktisk var ni paddleboardere på fjorden. Det udløste en redningsaktion med seks både, dykkere, en droneenhed, en redningshelikopter, folk fra Frederiksborg Brand & Redning og Nordsjællands Politi.

Men surferne havde på intet tidspunkt brug for at blive reddet, for alle var erfarne SUP-folk, der vidste, hvad de havde med at gøre, og det var en »indkalkuleret risiko at de kunne ryge i vandet«, fastslår Claus Blæsbjerg.

- Vi havde planlagt hele turen. Vi havde tjekket vejret i flere dage, og vi brugte det påkrævede sikkerhedsudstyr og havde allesammen redningsveste, våd- eller tørdragter, vådsko, handsker og hætter på. Vi vidste, hvor vi skulle starte fra i Gershøj, og hvor vi skulle lande nord for Risø, hvor vi havde biler stående. Det hele gik fuldstændig, som det skulle, fortæller Claus Blæsbjerg, formand for Ishøj Surfklub, der understreger, at surferne er taknemmelige over, at en borger slog alarm, men at der ikke var brug for det, og at de var 10 afsted sammen.

Gruppen fulgtes ifølge Claus Blæsbjerg ikke over fjorden i en »klump«. Cirka halvvejs gik det op for flere, at der var en redningshelikopter på vingerne over dem.

- Vi tænkte, at der måske var en kitesurfer eller en båd, der var i nød, men ikke, at det var os, de kiggede efter, siger han, som peger på, at surferne netop ikke gik ud alene, men holdt øje med hinanden undervejs, og alle medbragte mobiltelefon i vandtæt hylster, så de kunne slå alarm, hvis det blev nødvendigt.

Da de kom i land og drak kaffe, glade og i godt humør efter en fed tur, fandt de ud af, at Søværnet havde lagt en besked på Messenger om at kontakte dem, så de ringede og fortalte, at der ikke var noget galt, og at de var i god behold, beretter Claus Blæsbjerg.

Han kritiserer, at medierne har blæst historien op og afviser, at surferne blev overrasket af vejret og kom i land forskrækkede og lettere forkomne.

- De fleste af os er instruktører, og det er rigtig ærgerligt, at det kan se ud som om, vi ikke selv overholder den sikkerhed, vi lærer vores elever. For det gør vi selvfølgelig, fastslår han, som iøvrigt oplyser, at surferne for et års tid siden har spurgt beredskabet, om de bør give besked, når de padler, men har fået det svar, at der ikke findes et system til at håndtere den slags.