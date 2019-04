Frederikssund Golfklub og Diabetesforeningen i Frederikssund har indgået et nyt samarbejde, som skal få diabetikere ud på golfbanerne. Foto: Jørgen Bundgaard Foto: JORGEN BUNDGAARD

Sukkersygdom skal have et slag med køllen

Frederikssund - 30. april 2019 kl. 05:41 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt tiltag fra Diabetesforeningen i Frederikssund i samarbejde med Frederikssund Golfklub giver nu lokale diabetikere og deres pårørende en oplagt mulighed for at komme i gang med at svinge golfkøllen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Klubben bliver nemlig en del af projektet »Golf og Diabetes«, som har gjort en forskel for mange andre med sygdommen. For golf gavner, hvilket også fremgår en undersøgelse fra DAMVAD Analytics, hvor golfsporten - ud over den fysiske sundhed - også markerer sig positivt på det sociale og mentale parameter, lyder det i en pressemeddelelse fra golfklubben.

De to samarbejdspartnere tilbyder således et otte uger langt introduktionsforløb med golfinstruktør til alle interesserede medlemmer af diabetesforeningen.

- Det er jo helt oplagt, at vi som lokal golfklub går sammen med Diabetesforeningens lokalforening og hjælper hinanden på den her måde: Diabetesforeningens medlemmer har brug for at få rørt sig på en - for dem - meningsfuld måde, og vi vil gerne dele vores passion for golfsporten med dem og blive flere medlemmer i klubben. Så når diabetikerne kommer ud i vores klub og får kendskab til fordelene ved at spille golf og mærker den gavnlige effekt på egen krop, så vinder vi alle, siger Jørgen Bundgaard der er direktør i Frederikssund Golfklub.

Villy Kofod er én af dem, der har taget udfordringen op med sin diabetessygdom, og som har haft stor glæde af »Golf og Diabetes«-projektet.

- Min far fik amputeret det ene ben på grund af sukkersyge, så jeg var godt klar over, at jeg måtte gøre noget, siger han og fortsætter:

- Hele Golf og Diabetes-forløbet, konceptet og udfordringen har levet op til mine forventninger. Jeg har fået motioneret, lært noget nyt og spændende, fået støttende kolleger, og golfverdenen er blevet tilgængelig for mig. Det har hele vejen igennem været en rigtig positiv oplevelse, fastslår Villy Kofod.

Også for Per Andersen var det en helt ny verden, der åbnede sig, da han sidste år valgte at komme op af sofaen og ud ad døren for at motionere som »Golf og Diabetes«-spiller:

- Det er noget helt andet end at sidde på en cykel i et dødsygt fitnesscenter. Du får naturen ind samtidigt, og alting er så stort derude. Så kommer der et dådyr forbi, så ser man en ræv, og i åen er der en flok svaner, som åbenbart har vænnet sig til os, for de bliver liggende i vandet. Det er da bare hyggeligt, siger Peter Andersen og tilføjer:

- I dag bevæger jeg mig meget mere end tidligere, og jeg får meget mere socialt samvær. Og det sidste er måske lige så vigtigt som motionen, for man bliver et andet menneske af at være sammen med andre. Mit velbefindende har det derfor meget bedre, og når sjælen har det godt, har kroppen det også.

Det nye diabeteshold starter den 14. maj fortsætter til den 31. juli. Ved interesse kan direktør i golfklubben Jørgen Bundgaard kontaktes på telefon 3059 9500.