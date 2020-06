Se billedserie Mette Eirup ved sit pyntede bord i studentercaféen på Frederikssund Gymnasium. Foto: Maj-Britt Holm

Studenter tager sabbatår og arbejder som skytte

Normalt er der jubel eller slukørede miner på gangene, når årets studenter springer ud på Frederikssund Gymnasium efter de sidste mundtlige eksamener.

Men coronaen har lavet om på alting, så eleverne afsluttede allerede mundtlige eksamen i sidste uge, og som en nyskabelse havde gymnasiet givet de unge hver 10 minutters »huetid« mandag, hvor deres lærer udleverede skriftlige eksamenskarakterer, hvorefter de fik huen sat på hovedet.

- Vi var nødt til at opfinde en huebegivenhed. Normalt offentliggør vi de skriftlige karakterer i ét hug i vores system, forklarede rektor Agnethe Dybro Pedersen, Frederikssund Gymnasium.

20-årige Mette Eirup fra 3.a havde sluppet nervøsiteten fra sidste uges eksamen, og hun nød at kunne møde afslappet til »huetiden«.

- Det gik godt. Jeg fik 10 i den afsluttende SRP-opgave i sanfundsfag og engelsk, som jeg forsvarede i torsdags. Det er så dejligt at være færdig. Det har jeg ventet på længe, fortalte Mette Eirup, mens forældrene Lone og Jan Eirup bar et væld af røde roser fra familie og venner til et festpyntet bord i studenterkantinen.

- Jeg synes, det er helt mærkeligt. Det er ikke til at forstå, at ens børn er blevet så store, lød det eftertænksom fra Mettes far.

Som gymnasiets første stx-student i år fik Mette Eirup æren af at hejse Dannebrog i flagstangen udenfor sammen med årets første HF-student på gymnasiet, 17-årige Frederik Søborg fra 2r, mens familierne kiggede på og fotografede.

For dem begge er der translokation og studenterkørsel på fredag, og bagefter regner Mette Eirup med at tage et sabbatår fra studierne for at arbejde.

- Så jeg kan spare penge sammen, hvis jeg skal flytte til København og studere, sagde hun.

For Frederik Søborg er eksamenerne også gået godt, selv om han ikke kender sit snit endnu. Men han skal heller ikke bruge det lige nu.

- Jeg skal til Sverige og arbejde som herregårdskytte, og så skal jeg til Oksbøl som værnepligtig til februar, fortalte han, som har taget jagttegn og har gået på jagt hele sit liv.

