Send til din ven. X Artiklen: Strømmen er tilbage efter afbrydelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Strømmen er tilbage efter afbrydelse

Frederikssund - 16. april 2020 kl. 12:24 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har torsdag formiddag været strømafbrydelse i lidt over en time hos 838 elkunder i Frederikssund by, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den uvarslede strømafbrydelse opstod torsdag klokken 11.30 som følge af en højspændingsfejl, oplyser Radius Elnet A/S, der leverer strømmen i området. Selskabet skrev på sin hjemmeside, at strømmen senest var ventet tilbage torsdag klokken 14.30, men allerede klokken 11.38 lød meldingen, at alle kunderne var på elnettet igen.

Strømafbrydelsen vakte lidt frustrationer hos en borger, avisen har været i kontakt med, og som arbejder hjemme fra sin privatadresse på grund af coronakrisen.

- Jeg kan ikke holde møde på Teams med mine kolleger på min pc for at tale om blandt andet den gradvise åbning, der skal ske, og min søn skulle holde skolemøde og kan heller ikke gå på, lød det fra Pia Kofoed, der i stedet ville gå i gang med at læse nogle printede papirer, hun har liggende.

Radius Elnet A/S's kommunikationschef Lasse Bjerre Sørensen kunne klokken 12.15 berolige med, at arbejdet var i fuld gang med at få kunderne tilbage på elnettet, og klokken 12.38 var de sidste på.

- Jeg har talt med vores elkontrolcenter, og der er tale om en fejl på et højspændingskabel i form af en graveskade, altså en entreprenør, der har gravet et kabel over, forklarede Lasse Bjerre Sørensen om årsagen til strømafbrydelsen.