Strik med Garnhytten og Hos Vivi

Tiden har derfor ført nye omstændigheder og vilkår med sig, hvilket blandt andet betyder, at hyggeaftenerne ikke længere kan afholdes i butikken, men i stedet hos Vivi og Lars fra Hos Vivi - café og smageri, der fremover har tilbudt at lægge lokaler til Garnhyttens arrangementer.

"Det er med stor fornøjelse at kunne fortælle, at Garnhytten og café Hos Vivi fremover samarbejder om Strikkecafeerne. Det betyder, at jeg står for arrangementet og giver lidt hjælp, inspiration og vejledning til deltagerne, samt mulighed for at handle i butikken om aftenen. Vivi lægger lokaler til og tilbyder kaffe, te og lækker kage," fortæller Marianne Damgaard Porsborg fra Garnhytten.