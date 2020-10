Ifølge et lokalplanforslag for cirka 160 nye boliger på Fiomagrunden og en offentlig parkeringsplads i Frederikssund by, der nu sendes i otte ugers offentlig høring, kan Udviklingsselskabet Frederikssund ApS nedrive den tværgående maskinbygning i midten og boligkaréen på hjørnet Kirkegade/Bakkegade og genopføre dem. Tegning: Schmidt Hammer Lassen

Strid om at bevare bygninger

Frederikssund - 30. oktober 2020 kl. 17:46 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Bølgerne gik højt, da et politisk flertal i Frederikssund Byråd onsdag aften besluttede at sende et forslag til en lokalplan for nye boliger på Fiomagrunden midt i Frederikssund ud i offentlig høring i otte uger.

Det skete med 13 stemmer fra Venstre, Konservative, Inge Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

Ni stemte imod - Socialdemokratiet, Enhedslisten og Lars Thelander Bostrøm fra Dansk Folkeparti - og Maria Katarina Nielsen fra Radikale undlod at stemme.

Frederikssund Kommune solgte for et års tid siden Fiomagrunden i Kirkegade og den store offentlige parkeringsplads ved Bakkegade - cirka 7.000 kvadratmeter - til Udviklingsselskabet Frederikssund ApS, som finansmanden Aldo Petersen, Gentofte, fhv. Niras-direktør Karol Marcinkowski, Brabrand, og advokat Leif Erlandsen, Jægerspris, står bag.

Prisen er tidligere oplyst til at være 15,56 millioner kroner. Selskabet vil bygge cirka 160 nye boliger på området få hundrede meter fra Frederikssund S-togsstation.

Anbefaling fra Niras

Der var et stort politisk ønske om at bevare nogle af de historiske industribygninger, der i mere end 100 år husede Frederikssund Maskinfabrik og Jernstøberi. Byrådet lod sig charmere af Udviklingsselskabet Frederikssunds varierede skitseprojekt, tegnet af arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen med Niras som rådgiver, og som kombinerede bevarelsen af den røde tværgående maskinbygning ud mod parkeringspladsen og den gule hjørneejendom ved Kirkegade/Bakkegade med spændende nybyggeri.

I september i år anbefalede Niras, at maskinbygningen rives ned og genopføres senere med samme udseende og genbrugsmaterialer, fordi arbejdet med at udgrave til parkeringskælder under den eksisterende bygning vurderes at være meget kompliceret med stor risiko for, at bygningen påvirkes af rystelser fra ramning eller presning af spunsvæg og stød fra de tunge entreprenørmaskiner, hvilket giver fare for sætninger, revnedannelse og sammenstyrtning af bygningen.

Netop det, at der ikke bevares historiske bygninger i deres nuværende form, men at de rives ned, så entreprenøren kan lave parkeringskælder, hvorefter to af bygningerne genopføres i genbrugsmaterialer, skabte modstand mod at sende lokalplanforslaget ud i høring.

