Stort svømmetalent får Årets idrætspris

- At være blandt de bedste i svømning har intet med tilfældigheder eller held at gøre. Selv om de færreste af os egentlig ved, hvad der skal til, så ved vi nok til at vide, at en konkurrencesvømmer træner mere end de fleste elitesportsudøvere. I træner vildtmeget. Danmark er en svømmenation - næsten 200.000 svømmer i en klub i Danmark Derfor skal der en helt særlig indsats til for at være blandt de bedste svømmere i landet, fortalte Anne Sofie Uhrskov, formand for Folkeoplysningsudvalget og byrådsmedlem for Venstre, der overrakte prisen til Mathilda Hyldal Jung.

- Din svømmekarriere er kun ved at tage fart, og du har mange spændende og inspirerende år foran dig. Forhåbentlig med en stor del af dit svømmehjerte i Slangerup Svømmeklub med dig på din færd, lød det fra folkeoplysningsudvalgets formand, der inviterede Mathildas holdkammerater med op på scenen for at anerkende dem, der er med til at gøre det sjovt at komme til træning, trænerne for at vejlede, coache og skabe inspirerende rammer, svømmerne kan trives i, og alle lederne i klubben, der støtter og får klubben til at præstere som et stærkt fællesskab.