Stort shoppingcenter: Disse butikker har fortsat åbent

Udmeldingen kom med kort varsel, og ligesom en stribe andre shoppingcentre valgte Sillebroen efter pressemødet samme aften at udvide åbningstiderne.

"Vi var meget overraskede over, hvor kort varsel vi fik. Derfor valgte at give vores butikker lov til at holde længere åbent onsdag aften, så de blandt andet kunne hjælpe de forbrugere, der skulle hente varer, de havde bestilt, siger Stig Bergdahl, der er centerchef i Sillebroen til Lokalavisen Frederikssund.

Statsministerens udmelding skabte øget trafik i Sillebroen inden lukketid, men det var ikke noget, der øgede risikoen for smittespredning, forsikrer centerchefen.

"Vi har fuldstændigt styr på retningslinjerne, og vi ved hvor mange kunder, vi kan have inde ad gangen. Vi var ikke tæt på det niveau, siger han.