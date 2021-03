Storstilet indsats i gang: Olieudslip ved el-værk forurener fjord

Et større dieseludslip fra Kyndbyværket er årsag til, at både det regionale beredskab samt Beredskabsstyrelsen er til stede i området ved Kyndbyværket og forventer at være det i adskillige timer.

Udslippet fra værket dækker en kyststrækning på ca. en kilometer, fortæller Frederiksborg Brand og Redning til sn.dk.

På Twitter oplyser Frederiksborg Brand og Redning, at droneberedskabet fra Egedal er på stedet.

Beredskabsstyrelsen fra Næstved er ligeledes tilkaldt og assisterer med flydespærringer samt udstyr, der skal gøre det muligt for beredskabet at suge olie op fra kyststrækning og vandoverfladen.

Da der ikke er offentlig adgang til værkets område er det umuligt for sn.dk pt. at danne sig et overblik over omfanget.

Opdateres