Storstilet eftersøgning fortsætter, men: Forbereder sig på retssag uden lig

Selv om politiet måske aldrig finder ud af, hvad der præcist er sket med Maria From Jakobsen, udelukker det ikke en dom for drabet på hende

Frederikssund - 31. december 2020 kl. 07:39 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

"Støt og roligt arbejder vi os fremad efter vores egen plan, og vi er ved at forberede os på, at det kan blive nødvendigt at gøre en sag klar, selv om vi ikke finder hende."

Sådan lyder status fra efterforskningsleder Lau Lauritzen ondag i den formodede drabssag fra Frederikssund, hvor den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen siden slutningen af oktober har været forsvundet.

Hendes ægtefælle, Thomas Gotthard, har siden midten af november siddet varetægtsfængslet på "begrundet mistanke" om, at han har slået hende ihjel og efterfølgende skaffet liget af vejen.

I eftersøgningen har store politistyrker og specialtrænede hunde blandt andet gennemsøgt skovområder på Sjælland, ligesom dykkere og hunde har været på - og i - Roskilde Fjord for i givet fald at finde frem til hendes lig.

"Opgaven, nu hvor vi ikke har fundet hende endnu, er blandt andet at skabe en beviskæde, der klarlægger hele den mistænktes færden både før og efter hendes forsvinden. Vi har fået en lang række henvendelser - vel omkring 45-50 stykker - fra offentligheden , og vi fortsætter med at søge efter både hende og spor, der kan være brugbare i den beviskæde. Det kan være i form af borgere, der har set ham et bestemt sted, og det kan være i form af overvågningsbilleder," siger Lau Lauritzen til sn.dk.

43-årige Maria From Jakobsen forsvandt 26. oktober fra sit hjem i Frederikssund.

Politiet efterlyste i første omgang den 43-årige mor til to, inden efterforskningen gik over til at blive en drabssag.

Den 44-årige ægtefælle Thomas Gotthard blev anholdt den 15. november og har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Han har blandt andet googlet ordene havdybde, olietønder, selvmord, forsvinden og rensemidler.

Desuden har politiet fundet en større mængde kaustisk soda og saltsyre i parrets fælles hjem, ligesom overvågningsvideoer også har vist, at han flere gange har været på det sted, hvor man i begyndelsen af eftersøgningen fandt Maria From Jakobsens bil.

Overfor retten har han blandt andet afgivet modsatrettede forklaringer, ligesokmhan på andre tidspunkter har nægtet at udtale sig.

Fortilfælde Selv hvis Maria From Jakobsens lig, et nøjagtigt gerningssted eller en nøjagtig drabsmetode ikke skulle blive fundet, udelukker det dog ikke, at der kan kan gennemføres en retssag, såfremt anklagemyndigheden til dén tid mener, beviserne er stærke nok mod enten Thomas Gotthard eller eventuelle andre.

Selv om det er usædvanligt, har de seneste to årtier budt på enkelte domfældelser for drab, hvor der ikke er fundet noget lig.

Slog Eks-hustruen ihjel I 2017 blev den den 41-årige Khalil Bahjat Saido Meme dømt for to år tidligere at have slået hustruen, 34-årige Hediga Morad ihjel. Hun forsvandt sporløst efter at have afleveret sine to børn hos sin eksmand i Vordingborg. Manden blev dømt, selv om mand manglede to af de ellers centrale elementer i en drabssag: Et lig og et gerningssted.

Khalil Bahjat Saido Meme nægtede sig skyldig.

I retssagen indgik blandt andet indkøbet af en spade som en del af anklagemyndighedens sag.

Slog tidligere samlever ihjel Bo Madsen blev i 2014 i Østre Landsret idømt 13 års fængsel, mens Claus Stokholm Larsen blev straffet med 15 års fængsel for drabet på Henrik Haugberg Madsen, hvis lig aldrig er fundet, Sagen var ikke mindst usædvanlig, fordi der ikke på tidspunktet for dommen var tekniske spor af forbrydelsen overhovedet.

i retssagen indgik blandt andet håndbogen "The Murder Book", indkøb af bajonetsave, stålbørster, gummihandsker, ørepropper og økonomiske transaktioner.

Bo Madsen og Henrik Haugberg Madsen havde tidligere været gift, og drabet skete ifølge landsretten med økonomisk vinding for øje.

Flere år efter dommen fandt journalister fra TV2 frem til dén kassevogn, hvor Henrik Haugberg Madsen efter alt at dømme blev slået ihjel eller liget skaffet af vejen. En DNA-analyse påviste således hans blod i kassevognen.

Dræbte kæreste og børn 15. marts 2001 blev Peter Lundin idømt livsvarigt fængsel for drab og usømmelig omgang med lig. Den dengang 29-årige Lundin havde slået sin kæreste Marianne Pedersen og hendes to sønner ihjel. Ligene er de tre dræbte blev aldrig fundet, men der blev fundet spor efter en partering i huset. Lundin har selv fortalt, at han brækkede nakken på Marianne og de to drenge Brian og Dennis. Derefter parterede han dem og skaffede dem af vejen i affaldssække. Peter Lundin var tidligere dømt for drabet på sin mor i USA,

