Se billedserie Niels Martin Viuff med sit visionære skitseprojekt for et kulturbyggeri på Frederikssund Havn. Foto: Maj-Britt Holm Foto: Maj-britt Holm

Send til din ven. X Artiklen: Storslået vision for ny kulturhavn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Storslået vision for ny kulturhavn

Frederikssund - 02. juni 2021 kl. 05:36 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Det konservative byrådsmedlem og entreprenør Niels Martin Viuff har store visioner for Frederikssund Havn, som byrådet vil udvikle som kulturhavn i fremtiden.

Han ser gerne et stort kulturbyggeri til en anslået pris af 110 millioner kroner placeret på Tippen, det grønne bakkede område, der ligger i forlængelse af Sydkajen ud mod Roskilde Fjord.

Her skal der efter hans mening placeres et kombineret kulturhus og bibliotek med himmelsk ovenlys fra glaskupler og en stor parkeringskælder med 100 pladser.

Nu har vi chancen - Jeg har længe ment, at Frederikssund bør have et kulturhus til musik og kunst, og der er brug for et nyt bibliotek. For mig at se er der ikke nogen ledige byggegrunde, efter Fiomagrunden er solgt. Jeg synes, at Bløden skal bevares som en rekreativ bypark. Men nu har vi chancen for at vælge en placering på havnen, der jo skal være kulturhavn. Det vil samtidig give parkeringspladser til det kommende havnebad lige ved siden af, siger Niels Martin Viuff, der er spidskandidat for Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Frederikssund til november.

Ifølge entreprenøren vil de nuværende knap 20 parkeringspladser for enden af Sydkajen langt fra række, når havnebadet åbner. Der er pt. ikke tænkt udvidelse af parkeringsforhold ind i havnebadsprojektet, og det kan give problemer i fremtiden, hvis man ikke gør noget ved det, forudser han.

Indspark til debatten Niels Martin Viuff er særdeles erfaren i byggebranchen. Siden 2010 har han opført omkring 265 lejligheder i Freerikssund by - senest Højhuset på Falkenborgvej med 70 lejligheder fordelt på 14 etager.

Nu har det konservative byrådsmedlem fået en arkitektstuderende til at tegne projektet med sine visioner for kulturhus og bibliotek på Tippen som et ambitiøst indspark i den debat, som de politiske udvalg for alvor ventes at sætte i gang i denne uge i form af en plan for udvikling af Frederikssund Havn som kulturhavn.

Nyt vartegn for byen Byrådet ønsker at udvikle havnen og de nærliggende arealer, så kommunens borgere og turister kan få mere glæde af området. I dialog med borgerne skal der skabes et aktivt, levende og velbesøgt havneområde i Frederikssund by med café, spisesteder, fritidsliv og oplevelser for alle.

- Det er en gammel drengedrøm for mig, at der kommer liv i den gamle industrihavn. Jeg vil rigtig gerne se et kulturhus med musik og kunst placeret ved siden af et nyt bibliotek - og samtidig skabe noget ekstraordinær arkitektur, der kan blive et nyt vartegn for Frederikssund, og som kan give en flot indsejling til kulturhavnen og noget smukt at se på for sejlere og kajakroere ude på fjorden, siger Niels Martin Viuff, som understreger, at Frederikssund Fritidsfiskerforenings lille røde hytteby skal blive liggende.

Inspireret af besøgscenter Projektet for kulturbyggeriet er på samlet 5500 kvadratmeter. Et rundt kulturhus på cirka 2200 kvadratmeter, fordelt på to etager over terræn og en etage under terræn, placeres på den vestlige del af Tippen med udsigt mod både fjord, by og havn.

Det skal rumme faciliteter som amfiteater, Frederikssund Børneteater, foredrag, events, udstillinger af billedkunst, koncerter, hvor gæsterne kan nyde musikken fra vandsiden, og en tagterasse med café, hvor der er udskænkning til besøgende.

- Jeg er meget inspireret af besøgscentret på Hammerhus. Jeg kan rigtig godt lide kombinationen af beton og træ, og vælger man ædeltræ, er det ekstremt vedligeholdelsesfrit. Det skal selvfølgelig være bæredygtigt og DGNB-certificeret, siger Niels Martin Viuff.

Han peger på betons lange holdbarhed, idet han henviser til det landfaste betonfundament fra »Tandstumperne«, der stadig står på Tippen, selv om det blev sat for snart 100 år siden for at understøtte den daværende jernbanebro over Roskilde Fjord.

Jorden bliver i området I skitseprojektet er der under terræn mod nord et 1500 kvadratmeter stort bibliotek. Et større antal ovenlysvinduer i form af glaskupler- eller pyramider a la Louvre museet i Paris skal trække himmelsk dagslys ind i de »nedgravede bygninger«.

- Man fordyber sig i mere end én forstand på biblioteket, forklarer idémanden.

Rent teknisk forestiller entreprenøren sig, at der bortgraves jord ned til fjordbunden og støbes til parkeringskælder og bygninger, inden jorden lægges tilbage, så området fremstår grønt som nu. Så behøver man ikke at bekymre sig, om hvorvidt jorden på Tippen er forurenet, der vil gøre det meget dyrt at køre væk og deponere.

Det unikke kan tiltrække fonde Niels Martin Viuff forestiller sig, at projektets anslåede pris på 110 millioner kroner skal finansieres halvt af kommunen, halvt af fonde.

- Det skal være fuldstændig unikt. Så bliver det ikke et problem at skaffe midler fra fonde, fastslår han, der peger på, at projektet ikke strider imod kystbeskyttelseslinjen, fordi Tippen og havnen ligger i byzone.

Niels Martin Viuff vil nu sende sit projektforslag til Teknisk Udvalg, Plan- og miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget for at få idéen med i det videre arbejde, og så vil han bede om at få det med i efterårets budgetforhandlinger.

- Det går temmelig godt for Frederikssund Kommunes økonomi, og der er mange penge i kassebeholdningen, så der er råd til investeringer. Det håber jeg, at de øvrige i byrådet vil være med til, siger han.