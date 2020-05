Se billedserie Et storkepar tog søndag et par timers ophold på toppen af Slangerup Kirkes tårn, og det fik mange til at fotografere de sjældne fugle. Foto: Carsten Cederholm

Storkepar landede på kirketårn

Frederikssund - 11. maj 2020 kl. 19:32 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et storkepars besøg har vakt håb til live om ynglende langeben i en rede på toppen af Slangerup Kirke, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det var sjovt at se, og vi kan jo håbe, at de kommer tilbage at bygge rede, siger Carsten Cederholm, efter at han og familien søndag ved 13-tiden var blandt dem, der fik øje på et storkepar på kirketårnet øverst oppe i Slangerup Kirke, Skt. Mikaels Kirke, nærmere bestemt på kuglen i vindfanen samt en gesims.

Faktisk var det Carstens hustru, Tanja, og parrets ældste søn, Magni på 12 år, som først spottede de sjældne fugle på deres gåtur til nærgenbrugsstationen for at aflevere tomme marmeladeglas. De kom begejstrede hjem og fortalte, hvad de havde set, til Carsten, der reagerede lidt vantro, men måtte sande, at de havde ret.

- Jeg skyndte mig ud og tog billeder med min mobiltelefon. Så gik jeg ind og hentede et bedre kamera, mit gamle Canon, fortæller det tidligere socialdemokratiske byrådsmedlem, der bor tæt på kirken, og som synes, det så ud som om, at storkene undersøgte, om de kunne bygge rede deroppe.

- Jeg er ret sikker på, at jeg i Danmark ikke har set vilde storke før. Men jeg har set dem engang i Grækenland, hvor der er mange af dem, siger Carsten Cederholm, som tilføjer, at storken engang var Danmarks nationalfugl, men måtte vige pladsen til fordel for knopsvanen.

Carsten lagde storkebilleder og en video på Facebook for at dele oplevelsen med andre i lokalområdet, og opslaget fik flere kommentarer med på vejen, blandt andet gættede en anden Slangerup-borger på, at det kunne være de to tamstorke Ida og Emil fra Gundsømagle.

- Jeg ser tit den ene om morgenen i vådområdet tæt på Veksø Station, skrev han.

Sognepræst Caja Winterø og lokalhistoriker Stig Colbjørn fra Slangerup meldte sig også på banen, og sidstnævnte skrev:

- Storken forsvandt først fra Slangerup og omegn i begyndelsen af 1969'erne, og vi har faktisk enge, vandhuller, moser og ro nok til, at storken kan genetablere sig - og de skal nok komme.