Selskabet Viuff Holding har et overskud på 56 millioner kroner for 2020. Et historisk overskud, lyder det fra storentreprenøren Niels Martin Viuff, der er direktør i selskabet, der blandt andet har ejerskaber i BlueBox, Nima A/S og Nygade Hjørnet Aps. Foto: Birgitte Masson

Storentreprenør og byggematador med tocifret millionoverskud: 'Et historisk flot resultat'

2020 har været et godt år for Viuff koncernen, der i løbet af Corona-året har skabt et to-cifret millionoverskud og venter vækst i 2021.

Frederikssund - 26. marts 2021

Gode medarbejdere, en bedre rutine og mere sikre valg. Det er i følge Niels Martin Viuff, direktør i Viuff Holding A/S, forklaringen bag firmaets flotte overskud i 2020.

"Det er et historisk flot resultat, som vi ikke har set siden finanskrisen, og det er et resultat, som alle involverede er stolte af," lyder det fra storentreprenøren.

Et godt regnskabsår I regnskabsåret 2020 står holding-selskabet med et overskud på bugnende 56 millioner kroner efter skat. Til sammenligning var overskuddet på 6,5 millioner kroner året forinden og godt 20 millioner kroner i både 2018 og 2017.

Holdingselskabet har ejerskaber i blandt andet Viuff Anlæg A/S, BlueBox Aps og Nima A/S.

Mere omhyggelige Ifølge Niels Martin Viuff handler den store stigning på bundlinjen især om, at de er blevet mere rutinerede og omhyggelige. Og så er de ikke bange for at takke nej til et projekt.

"Det vigtige for det positive tal er, at vi ikke har haft nogle tabsgivende projekter. Og vi er blevet lidt mere selektive med de projekter, vi går ind til og holder os fra de alt for risikofyldte byggerier," fortæller direktøren.

Han uddyber, at jo mere erfaring man har med et byggeri, jo nemmere har man ved at ramme rigtigt, når man giver et tilbud. Og dermed mindsker man risikoen for, at man ender med et underskud.

"Hvis vi eksempelvis har et meget krøllet projekt, hvor arkitekten har været virkelig kreativ, så kan det være svært at kalkulere en pris, og rammer man for lavt, jamen så vinder man jo totalentreprisen og så er der en risiko for et kæmpe minus," forklarer Niels Martin Viuff.

Flere byggeplaner Storentreprenøren er dog ikke bleg for at give sig i kast med endnu flere projekter, og planen er da også, at 2021 skal byde på en række af disse, fortæller han.

"Vi forventer, at vi i 2021 får en fortsat positiv fremdrift. Vi har en fin beholdning af ordre, men vi har bestemt plads til flere," siger han og uddyber:

"Vi har blandt andet planer om flere etagebyggerier - og jeg har også flere planer i Frederikssund. Dem kan jeg dog ikke røbe endnu."