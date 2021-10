Store og små børn kom tættere på naturen

Men i mellemtiden havde de ifølge eget udsagn haft et par gode timer på stranden ved Klinten, hvor elever fra skolen Kølholm havde været en tur i vandet for at sikre, at de mindre børn både mødte farlige og mindre farlige dyr, inden den stod på varm kakao i et opslået telt på Klinten.

"Tanken er egentlig, at der skal være en sammenhæng og udvikling i dét, børnene bliver præsenteret for. Så når de her helt små, kommer de til at møde et krible-krable-univers, som der gradvist bygges ovenpå, så når de til sin tid skal til eksamen i biologi, ja så kan det være, at de har dyrket muslinger og kan fortælle om det som et eksamensprojekt," forklarer Ole Frimann Hansen.