Centermanager i Sillebroen Shopping i Frederikssund, Stig Bergdahl, er stolt over at kunne fejre centrets otte års fødselsdag den 28. marts, hvilket markeres med sjove familieaktiviteter og lanceringen af en ny app. Foto: Allan Nørregaard

Storcenter har fået sin egen app

- Vi har lavet app'en for at tilføje et nyt medie til vores platforme, hvor forbrugerne selv skal tage initiativet og selv får mulighed for at bestemme, fortæller centermanager Stig Bergdahl.