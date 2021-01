Frederiksborg Brand & Redning rykkede nytårsaften ud til en alarm om brand i en beboelsesejendom på Møllehegnet i Jægerspris. Det viste sig at være en nytårsraket, der tilsyneladende var eksploderet, da den ramte taget, som havde fået et lille hul i en tagplade. Foto: Maj-Britt Holm

Stor udrykning - raket slog ned i tag

Frederikssund - 01. januar 2021 kl. 14:16 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Der blev slået storalarm, da der indløb en melding om bygningsbrand på Møllehegnet i Jægerspris nytårsaften klokken 20.44, oplyser Frederiksborg Brand & Redning.

- På en livestreaming ude fra stedet kunne vi se en én gange én meter høj flamme, så vi troede, det var en tagbrand i et lejlighedskompleks, og vi tilkaldte assistance fra Frederikssund, siger indsatsleder René Bech, Frederiksborg Brand & Redning, som tilføjer, at der kom yderligere alarmopkald fra folk, der fortalte om fem meter høje flammer i tagkonstruktionen.

Første prioritet for beredskabet er at redde menneskeliv, så brandfolkene begyndte at evakuere de beboere, der var hjemme i den to etages bygning med lejligheder, hvilket vil sige fem-otte personer, oplyser René Bech.

Det viste sig snart, at der ikke var rigtig ild i tagkonstruktionen, men at flammerne kom fra en nytårsraket, som formentlig var eksploderet, da den landede på taget, hvilket formentlig er grunden til, at det har set meget voldsommere ud, end det faktisk var.

- Raketten har brændt et lille hul på fem centimeter i diameter på et sted på eternitpladen, hvor den er mest sårbar, men den har ikke brændt igennem taget, fortæller René Bech.

10 brandfolk deltog ifølge indsatslederen med to sprøjtevogne, vandtankvogn og stigevogn i slukningsarbejdet, der var hurtigt klaret, så de kunne returnere til stationerne i Jægerspris og Frederikssund.

Frederiksborg Brand & Redning har i det seneste års tid anvendt livestreaming ved brande som et rigtig nyttigt værktøj. Ifølge René Bech sender vagtcentralen et link til anmelder, der så kan filme branden, så indsatslederen kan tage bestik af situationen, allerede inden brandvæsenet er fremme på stedet.

- Så kan vi danne os et overblik over, hvad der er brug for af udstyr, og om vi skal tilkalde assistance. Vi behøver ikke at nå frem til branden først, siger han, der mener, at livestreamingen er ens tor hjælp i arbejdet.

Nytårsaften- og nat forløb iøvrigt roligt i hele slukningsområdet, hvor Frederiksborg Brand & Redning rykkede ud til cirka 10 mindre alarmer, oplyser indsatsleder René Bech, Frederiksborg Brand & Redning. Den sidste var en melding om ild i et fyrværkeribatteri tæt på en hæk i Frederiksværk nytårsmorgen kort før klokken 7.