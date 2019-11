I fremtiden skal kommunen skifte til elbiler. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Stor reduktion i CO2-udledningen

Frederikssund - 08. november 2019 kl. 20:37 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På ti år er det lykkedes kommunen at skære hele 34 procent i udledningen af CO2, og det er et resultat, som formand for Teknisk Udvalg, Tiina Tving Stauning (S), er stolt over.

- Vi er lykkedes rigtig godt med at reducere vores udledning af CO2. Vi har et stykke vej endnu, men på en 10-årig periode har det dog fået et ordentligt hak nedad, siger hun og uddyber, at det eneste sted, hvor det er lykkedes mindre godt, er på transport-området.

Den samlede korrigerede udledning i 2018 er steget marginalt med 0,1 procent i forhold til 2017. Dette dækker over et mindre fald i udledning fra kommunale ejendomme og en stigning i udledning fra transport.

- Det handler jo især om, når plejepersonale kører frem og tilbage, og jeg forventer, at det tal ændres markant, når vi får de nye elbiler, siger udvalgsformanden og hentyder til, at der i det nye budgetforlig 2020 er afsat 560 tusinde kroner til skift til hybridbiler, og der anslås at blive brugt yderligere halvanden million kroner til det i 2021-2023.

- Denne opgørelse kan jo være med til at skubbe til, at der gøres noget nødvendigt på transportområdet, og jeg er sikker på, at det resulterer i, vi får et flot resultat i opgørelsen næste år, lyder det fra udvalgsformanden, der uddyber:

- Og jeg glædes over, at nu når vi har sagt, vi vil gøre noget for klimaet, at vi så også rykker på det!