Se billedserie Over 60 voksne og 20 bør mødte op til informationsmøde søndag eftermiddag hos den kommende naturbørnehave Fasangården i Nordskoven i Jægerspris, der efter planen skal åbne den 1. maj 2018. Foto: Fasangården

Stor interesse for ny naturbørnehave

Frederikssund - 16. januar 2018 kl. 05:15 Af Tanja Straagaard Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fremmødet var flot, da den kommende naturbørnehave i Nordskoven i Jægerspris, Fasangården, inviterede til informationsmøde søndag eftermiddag, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det gik meget bedre end forventet. Der var masser af mennesker, masser af børn og generelt stor interesse, siger bestyrelsesformand Karin Ylönen, der sammen med Helena Turunen er initiativtagerne bag børnehaven.

Omkring 60 voksne og 20 børn var mødt op for at tage et kig på den kommende institution, der er ejet af Kong Frederik Den Syvendes Stiftelse og som ligger placeret i Nordskoven med Jægerspris Slot i baghaven.

Efter planen skal Fasangården åbne den 1. maj 2018, men for at det kan ske, skal der være minimum 20 børn tilmeldt. Efter gårsdagens arrangement er der skrevet 30 børn op, og omkring 15 af dem har alderen til at kunne starte den 1. maj.

- Hvis vi ikke når 20 børn, så må vi skyde åbningsdateon lidt, men jeg tror nu nok, at vi skal nå derop, siger Karin Ylönen fortrøstningsfuldt. Hun understreger også, at børnehaven bliver en realitet uanset hvad, også selvom det kan tage lidt tid at få institutionen fyldt op med de 32 børn, som den er normeret til.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag den 16. januar.