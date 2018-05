Støjskærme skal stå klar inden ferien

Inden sommerhussæsonen for alvor går i gang, vil de permanente støjskærme gennem Tørslev Hage være monteret. På den måde får naboerne til den kommende motortrafikvej glæde af dem også under anlægsarbejdet, oplyser Vejdirektoratet ifølge Frederiksborg Amts Avis.

- Vi monterer langt de fleste af de permanente støjskærme allerede nu for at mindske støjgenerne, også mens vi anlægger motortrafikvejen. På den måde får naboerne både glæde af støjskærmene nu, og når vejen er færdig, siger Henrik Vincentsen, projektchef i Vejdirektoratet, i en pressemeddelelse.

Den kommende forbindelse over Roskilde Fjord går gennem Tørslev Hage, og på strækningen gennem sommerhusområdet placeres motortrafikvejen på det meste af strækningen flere meter under terræn for at mindske støjen for vejens naboer.