Der er især klager over støj fra lastbiler på den brugerbetalte Kronprinsesse Marys Bro, oplyser Vejdirektoratet, som nu inviterer til et naboforum om støjproblemerne. Tankvognen her er dog helt tilfældigt fotograferet på broen. Foto: Maj-Britt Holm

Støjklager over bro med lavt trafiktal

Vejdirektoratet har derfor besluttet at invitere naboer til Kronprinsesse Marys Bro til et naboforum for at få en dialog om problemerne onsdag den 18. marts i foreningshuset på Østersvej 4 i Frederikssund.

Selv om der kun er lidt under en fjerdedel af den forventede trafikmængde på den fem måneder gamle Kronprinsesse Marys Bro, klager beboere over støj fra broen til Vejdirektoratet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

