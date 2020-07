Stjernekokke får Kulhuse til at koge

- Kulhuse er et herligt lokalsamfund, hvor vi borgere arbejder tæt sammen for at gøre vores dejlige sted levende og vedkommende. Derfor er det som manna fra himmelen, at vi har fået mulighed for at invitere nogle seje madmennesker til Kulhuse hen over sommeren. Vi håber, det giver os en masse inspiration og fornyet energi til at gøre Kulhuse til et endnu dejligere sted at leve og besøge. Der er ingen tvivl om, at Kulhuse Koger kommer til at ruske godt op i Kulhuse, siger han.