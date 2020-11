Stjal påhængsmotorer og gummibåd

Gerningsmanden brød porten til bygningen op for at skaffes sig adgang.

Fra en anden bygning på området der mellem tirsdag klokken 16.30 og torsdag klokken 13.20 stjålet en gummibåd, en påhængsmotor samt et bovspyd. Her er tyven kommet ind ved at bryde et vindue op, hvilket fremgår i et uddrag af politiets døgnrapport.