Stjal dyre ringe i guldsmed

Manden kom lørdag klokken 13.30 ind i butikken for at studere varerne. Han ville ikke have hjælp, men gik selv rundt i butikken. Lidt senere, efter at manden har forladt butikken, opdager ekspedienten via forretningen overvågningssystem, at manden på et tidspunkt har været omme bag disken og at 16 guldringe til en værdi af over 100.000 kroner er forsvundet.