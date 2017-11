Stilhed før stormen på valgsted

Landet over åbnede valgstederne klokken 8.00, herunder også Græse Bakkebyskolen i Frederikssund, hvor valgstyreformand Kenneth Jensen (S) kunne berette om en relativt stille første time på valgstedet, selv om man her lå over gennemsnittet i hele kommunen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Efter den første time er status, at 166 borgere er mødt op for at stemme, mens 278 har brevstemt. I alt har 4767 borgere mulighed for at stemme her, siger Kenneth Jensen, der var en kende forundret over, at der ikke havde været flere fra morgenstunden.