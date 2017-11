Stigning: Flere har stemt i forvejen

- For vi har sådan set gjort det samme, som vi plejer. Der har været åbent for at brevstemme på bibliotekerne, og så havde vi en dag på campus, hvor der var 54, der stemte, siger Britt Christensen og tilføjer:

- Ud af det samlede antal brevstemmer er de 149 afgivet i eget hjem. Vi tilbyder at køre ud til folk, der ikke har mulighed for selv at møde op og stemme. Det er typisk på plejecentrene. Så kommer der en valgtilforordnet og en administrativ medarbejder og tager imod stemmen, siger hun, som understreger, at man i kommunen er tilfreds med, at mange allerede har stemt, men at det ikke er et mål i sig selv.