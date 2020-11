Om tre uger åbner Vinge S-togsstation, og nu udbyder Frederikssund Kommune tre storparceller til etagebyggeri i den nye by til salg. Foto: Frederikssund Kommune

Stationsnære storparceller til salg

De tre parceller giver mulighed for sammenlagt 15.992 etagemeter boligbyggeri med mulighed for detail i stueplan.

Storparcellerne er beliggende i Vinge C og I-delområderne med en meget central beliggenhed, tæt på Vinges S-togsstation, som åbner den 14. december 2020, hvorfra der er en rejsetid på 43 minutter til Københavns Hovedbanegård.

Budfrist er onsdag den 13. januar 2021 klokken 12, og det er Nordicals Nordsjælland A/S, der formidler salget.

Frederikssund Kommune har besluttet, at byen skal være bæredygtig, og derfor skal bebyggelsen opføres med DGNB-certificering, hvilket køber skal sikre sig i sit tilbud.

Endvidere skal projektet udformes, så det danner en sammenhæng i udtryk med den øvrige bebyggelse i området, og skaber et helhedsindtryk. Der er mulighed for at lave mellem 2.000 - 3.500 etagemeter detail i stueplan til eksempelvis café eller anden forsyning i området.