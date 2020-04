Stafet for Livet springer over i år

I 2019 var der 420 deltagere og 30 Fightere til Stafet for Livet Frederikssund på boldbanerne ved Slangerup Idræts- og Kulturcenter. Styregruppen springer 2020 over på grund af coronasituationen, men vender stærkt tilbage i 2021. Foto: Kim Rasmussen

Coronasituationen har fået styregruppen bag Stafet for Livet Frederikssund og Kræftens Bekæmpelse til at aflyse sommerens stafet, der skulle have været afviklet for ottende gang på boldbanerne ved Slangerup Idræts- og Kulturcenter den 15.-16. august.

