To borgere i Frederikssund Kommune har fået konstateret Covid-19 smitte siden tirsdag. Det samlede smittetal i kommunen i de sidste syv dage er ifølge Statens Serum Institut på 30-31 personer, hvilket giver en incidens på 67 tilfælde per 100.000 indbyggere. Foto: Kenn Thomsen

Stadig mange smittede på syv dage

Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut, der ganske vist på sit Covid-19 dashbord kort noterer, at der i Frederikssund Kommune er registreret 30 nye tilfælde i den seneste uge, hvilket svarer til en incidens på 67 tilfælde per 100.000 indbyggere.

Myndighedernes grænse for, hvornår de begynder at holde særligt øje med udviklingen af smitte i en kommune, er ved en incidens på 20 tilfælde per 100.000 indbyggere over syv dage, hvilket de fleste danske kommuner ligger over. Kun 21 af landets 98 kommuner ligger under.