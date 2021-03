Spyttende mand på løbehjul fundet

Politiet har fundet frem til den mand, som mistænkes for at have udøvet vold i S-togslinje C mellem København og Frederikssund. Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Den mistænkte sted onsdag 3. marts på toget i Ballerup sammen med sit løbehjul.

Da en anden mand skulle stige af toget på Måløv S-station, spærrede den mistænkte ham vejen, skubbede til ham og spyttede efter ham, oplyser politiet.

Politiet udsendte derfor en efterlysning på den spyttende mand, som ordensmagten altså nu har fundet frem til.