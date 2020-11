Spritbilist snuppet af politiet

Lørdag formiddag blev en 37-årig kvinde stoppet af politiet på Lyngerupvej i Skibby - mistænkt for at køre bil, selvom hun var påvirket af spiritus. Hun blev anholdt og taget med til blodprøveudtagning for at fastslå hendes promille, oplyser vagtchef Daniel Cunneely, Nordsjællands Politi.