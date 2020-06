Spritbilist involveret i færdselsuheld

Natten til onsdag klokken 00.24 anmeldte tre vidner, at der netop var sket et solouheld, idet en 26-årig mandlig bilist fra Ringsted-egnen havde kørt en bil ind i skoven ved Store Rørbækvej. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Da politiet ankom, fortalte bilisten, at han havde drukket for meget alkohol, hvorfor han blev kørt med til udtagning af blodprøve, der skal fastslå den eventuelle promille, skriver politiet i et uddrag af døgnrapporten.