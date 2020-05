Spritbilist anholdt efter råberi på strand

Et vidne anmeldte torsdag aften klokken 22.33, at en mand var set gående rundt råbende på stranden ved Dalby Huse, og at han formentlig var spirituspåvirket, oplyser Nordsjællands Politi.

Her traf de en 40-årig mandlig bilist uden kendt adresse, som ifølge et alkometer havde kørt bil med en promille over det tilladte. Han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel, og der venter nu svar fra en blodprøve for at kunne fastslå mandens eventuelle præcise promillegrad, skriver politiet i et udtræk af døgnrapporten.