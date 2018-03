Sporarbejde: Forsinkelser giver gratis rejser

- »Få tiden tilbage« er et pilotforsøg, der er forbeholdt kunderne, som rejser mellem Frederikssund og Valby. Den er et eksempel på, at vi har lyttet til kunderne og gerne vil forsøge at finde en model for at give kunderne noget til gengæld for den forlængede rejsetid, som de oplever under Banedanmarks sporarbejde, forklarer DSB's informationschef Tony Bispeskov, der ikke kan afvise, at DSB på sigt udbreder »Få tiden tilbage« til resten af landet.