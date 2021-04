Se billedserie Et spejderløb i en coronatid er bare en anderledes oplevelse. Foto Caroline Bischoff

Spejdere på gådefuldt natteløb i et år med ragnarok

Frederikssund - 12. april 2021

Normalt er posterne på et spejderløb bemandet med spejderledere og frivillige hjælpere, men da Ege Division under Det Danske Spejderkorps fredag aften skød det årlige store spejderløb »Ragnarok« i gang i Slangerup, var præmisserne anderledes.

Som udgangspunkt havde spejderne og lederne glædet sig til et spejderløb efter mange måneder med corona og nedlukning, og i coronaens ånd havde spejderlederne måtte tænke kreativt den forgangne weekend. Med i løbet var spejdere i alderen 12-16 år fra Frederikssund, Egedal og Halsnæs.

Ragnarok begyndte, da de unge spejdere fredag skulle på natløb. De blev sendt af sted i mindre grupper, og som sædvanligt var der poster med mange slags udfordringer og opgaver, som spejderne skulle løse undervejs.

Kontrolleret på telefon Men ligheden med tidligere år stoppede her. For normalt må spejderne ikke have ure og mobiltelefoner med, men det måtte de denne gang.

I år skulle telefonerne bruges til at sende videoer og billeder af, hvordan de unge spejdere fik løst opgaverne undervejs. Blandt andet hvordan man yder psykisk førstehjælp.

Et team af hjælpere sad isoleret fra spejderne i en spejderhytte og bedømte spejdernes indsats via telefonen.

Løb i byen Lørdag fortsatte Ragnarok med, at spejderne blev sendt rundt i Slangerup for at finde poster ved hjælp af kort og kompas. Også her foregik instruktionen via en video på telefonen.

Spejderne var dog ikke helt alene hele weekenden, idet et lille team af unge ledere sørgede for at få det hele til at hænge sammen.

Normalt er der over 30 unge og voksne, der hjælper med aktiviteter, poster, bespisning, fotografering og andet under »Ragnarok«.

I år var dette skåret helt ned til 8 personer. Maden fik spejderne leveret udefra.

Spejderne nød det - Trods et anderledes løb var der ingen tvivl om, at spejderne nød igen at være på tur. Mange af de unge har savnet de sociale fællesskaber, og i weekenden nød de samværet,

- Når man har gået en hel nat med oppakning og skal sætte et telt op eller bygge en bivuak, før man kan komme i soveposen, er det både en fysisk og mental udfordring. Samtidig er det også noget, der ryster spejderne sammen og giver dem bevidsthed om, at de kan meget mere, end de måske troede, lyder konklusionen fra Ege Division i Slangerup.