Spejdere får anerkendelser fra 2021

- Jeg kan sagtens forstå, at når man er en del af spejderbevægelsen, at man gerne vil anerkendes for det, man har gjort. Det er en stor glæde, at jeg kan fortælle Jer, at der i 2021 også vil være anerkendelser indenfor spejderområdet. Anerkendelser, der kan opnås, hvis man har gennemført nogle udvalgte spejderaktiviteter, forklarede Anne Sofie Uhrskov til de omkring 250 tilstedeværende børn og voksne.

- Det olympiske motto handler ikke om at være hurtigstnå højst eller være stærkest. det handler om at øge sit eget største potentiale, at sætte sig et mål og sætte til side for at præstere og opnå, at gøre sig umage for at gøre sit bedste og at vinde over sig selv. Jeg håber, det kan inspirere Jer i det daglige til at blive ved med at finde glæden ved at udfordre og udvikle Jer selv i jeres idræt, lød det fra Anne Sofie Uhrskov.