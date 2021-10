Send til din ven. X Artiklen: Spejder-smugkig i Vinge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spejder-smugkig i Vinge

Frederikssund - 11. oktober 2021 kl. 13:51

Spejderne er i fremgang hos børn og unge. Det glæder også i grupperne i Ege division i Det Danske Spejderkorps, som gerne have endnu flere med ud i naturen. Derfor var der inviteret til et fælles eftermiddag søndag den 10. oktober med aktiviteter i Vinge.

Der var flere børn og voksne, som mødte op for at være med.

"Der var tændt bål, da de kom. Flere startede med at snitte, lave papirvindmøller, naturbingo og opgaver i balloner. Ballonerne skulle dog først knaldes med et pusterør med en pil. Vi sang naturligvis også nogle bevægelsessange, intet spejdermøde uden nogle sange, " fortæller divisionschef Alice Linning, som i en pressemeddelelse tilkendegiver, at man håber, at der kommer en spejdergruppe i Vinge på sigt.

Flere børn og unge ud i naturen

"For spejderne i Ege division er dagen samtidig et led i en større ambition om at få flere børn, unge og voksne med i fællesskabet og ud i naturen" fortæller divisionschef Alice Linning.

Der var stor begejstring for aktiviteterne og et dejligt engagement både fra børn og voksne.

Undersøgelser viser, at mange børn og unge aldrig har bygget en hule i naturen, sovet i telt eller kigget på stjerne.

"Vi vil gerne give flere børn og unge mulighed for at få del i de fantastiske oplevelser og det fællesskab, som du kan opleve som spejder og leder i en spejdergruppe. Vi ved, at det at være frivillig spejderleder giver større livsglæde og mental sundhed også for voksne," lyder det i pressemeddelelsen fra Det Danske Spejderkorps Ege Division.

Hvis du ønsker flere oplysninger så kontakt divisionschef Alice Linning dc@egedivision.dk.