Spanske gymnasieunge på besøg

- Ideen med selve udvekslingen generelt er at tilbyde danske elever en mulighed for at lære og opleve det spanske sprog autentisk, og de spanske elever ønsker at forbedre deres engelskkundskaber i kommunikation med andre unge, der også har engelsk som fremmedsprog. Derudover er der også tale om kulturudveksling, som for os har et dannende perspektiv og udbytte, idet eleverne i mødet med en anden kultur også bliver klogere på deres egen, fortæller Nils Bitsch Jentoft, administrativ medarbejder på Frederikssund Gymnasium.