Sommerhus brændt ned

Klokken 04.26 natten til torsdag udbrød der brand i et sommerhus på Høgevænget i Kulhuse ved Jægerspris, oplyser Nordsjællands Politi. Sommerhuset var kort efter branden udbrød, omspændt af flammer og stod ikke til at redde. Der var ingen, hverken dyr eller mennesker, i sommerhuset, da branden brød ud. Den nøjagtige årsag til branden kendes ikke, der er dog intet, der tyder på, at branden var påsat.