Sommerens fodboldskoler er for alle

Frederikssund - 31. maj 2020 kl. 05:44

Er du mellem 5 og 15 år, og elsker du at spille fodbold, så er der godt nyt.

Sommerens fodboldskoler i Frederikssund Idrætsklub og i Slangerup og Omegns Idrætsforening bliver til noget. Det samme gør målmandsskolen i Frederikssund samt Slangerup Handicap Fodboldskole også.

Det hele selvfølgelig efter myndighedernes corona-anbefalinger.

Den god nyhed kommer efter, der har været tvivl om, hvorvidt fodboldskolerne fik lov til at blive afholdt denne sommer, eller om de ville blive aflyst på grund af coronakrisen.

Med den gode nyhed får alle fodboldglade børn fra årgang 2006 til 2015 også i år mulighed for at spille en masse sjov fodbold i sommerferien på fodboldskoler arrangeret lokalt i et samarbejde med DGI.

Og skolernme er vel at mærke for alle. De er både for børn, som allerede spiller i klub og også for alle andre, der har lyst til at være med. Børn, der ikke går til fodbold, kan med andre ord også være med og få en fantastisk uge i fodboldens tegn.

Børn får nye venner - Der er rigtig god mulighed for at have det sjovt med vennerne og for at få nye venner, lover Frank Jensen, der er fodboldkonsulent hos DGI Nordsjælland.

Han understreger, at en uges fodboldskole i sommerferien er fyldt med både fodbold, sjov og nye spændende udfordringer sammen med andre glade børn.

- En uges fodboldskole svarer tidsmæssigt til cirka to måneders normal fodboldtræning i en fodboldklub. Dermed vil fodboldspillerne på en uges fodboldskole også have mulighed for at indhente noget af den træning, som de har mistet i corona-nedlukningen af fodboldklubberne, tilføjer han.

På fodboldskolerne vil dygtige trænere træne børnene og sørge for, at poderne kommer til at arbejde koncentreret med nye fodboldfærdigheder, at de lærer nye tricks og skills, og at de kommer til at spille intense små kampe med mange boldberøringer.

- Alt sammen i et miljø med fokus på respekt, gejst og glæde, siger Frank Jensen.

Tilmeldingsfristen til en fodboldskole er 9. juni.