Soldaterforeninger sagde farvel til prins

- Det var meget koldt - og faktisk endnu koldere - at stå der. Man står et par timer, og det tager et splitsekund at se, når rustvognen kører forbi. Men stemningen er meget højtidelig, beretter Kurt Terkelsen, som oplyser, at de var fem busfulde af repræsentanter fra soldaterforeningerne, der samledes på Kastellet og blev kørt til slotskirken.