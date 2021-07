Se billedserie Tv rektor Agnethe Dybro Pedersen sammen med de glade legatmodtagere, Dania Mohammed, Maria Hally, Nanna Sofie Eskesen, Emil Stougaard Maribo Pedersen, Anne Boholm Andreasen, Benedicte Søvang Christiansen og Sofie Odde Ibsen yderst th. Foto: FG

Sofie har altid haft udlængsel: Lantows legat sender hende afsted igen

Sammen med seks tidligere studerende fra Frederikssund Gymnasium fik Sofie Odde Ibsen hjælp til studierne i Marokko efter sommerferien

Sommerferien har ramt alle læreanstalter, herunder Frederikssund Gymnasium. Det nervepirrende eksamensforløb for afgangseleverne, efterfulgt af fest og glade studenter, er nu blevet afløst af en rungende stilhed overalt i gymnasiets gange og undervisningslokaler.

Men lige akkurat inden skolen lukkede ned for sommeren, var syv tidligere studerende vendt tilbage til deres gamle gymnasium. De skulle hver især modtage mellem 5.000-8.000 kroner fra Bent Lantows mindelegat.

Bent Lantow var en sproglærer, der ved sin død oprettede denne fond, som hvert år kan uddele lidt rejselegater afhængig af afkastet af årets aktieinvestering.

Pengene er øremærket økonomisk hjælp til at studere et semester i udlandet i forbindelse med den videregående uddannelse, de nu er i gang med.

En af årets legatmodtagere var 23-årige Sofie Odde Ibsen. Efter sommerferien skal hun studere på Al Akhawayn University in Ifrane i Marokko, hvor hun skal læse International Bachelor in Humanities.

"Jeg blev rigtig glad, da jeg fandt ud af, at jeg var en af dem, som skulle modtage legatet. Men samtidig fik jeg lidt dårlig samvittighed," fortæller Sofie.

"Jo, for min kæreste Emil havde også søgt. Men heldigvis fik jeg lidt senere at vide, at han også havde modtaget legatet. Han skal til Tyskland for at læse IT og økonomi i Stuttgart."

Har altid haft udlængsel Sofie, som er født og opvokset i Frederikssund, blev student i 2018 fra FGs idrætslinje. Studietiden blev efterfulgt af nogle sabbatår, hvor hun blandt andet arbejdede som telefonsælger, så hun derved kunne spare op til et højskoleophold, og senere en rejse til Australien, New Zealand og Bali.

"Det var så fedt. Indimellem var jeg tilbage i Frederikssund, hvor jeg arbejdede i Hjemmeplejen, igen for at spare penge op til at kunne rejse. Blandt andet var jeg i Thailand med en veninde."

Sofie vendte tilbage til studierne for et år siden. I 2020 kom hun ind på International Bachelor in humanity på RUC.

Sofie fortæller, at hun altid har haft udlængsel. Noget hun måske kan takke sin familie for.

"Min far har boet i Skotland, min onkel i Australien og min papfar er pilot, og har ofte haft os med ud at flyve. Så allerede i 9. klasse var jeg på udveksling i USA. Det var så fedt, at være på udveksling. Man får et helt andet indblik i andres værdier og kulturer, og man forstår meget bedre, hvorfor folk reagerer, som de gør, fordi man er blevet klogere på deres værdier og levevilkår," fortæller Sofie.

Efter sommerferien skal hun igen på udveksling, men denne gang bliver det til Marokko, blandt andet takket være pengene fra Bent Lantows mindelegat.

"Jeg skal læse om ligestilling og kvinders rolle i samfundet dernede, og om den økonomiske udvikling, så det bliver i et lidt andet perspektiv end herhjemme. Landet er jo præget af den Afrikanske kultur, men samtidig også den Europæiske, Marokko ligger jo kun en time fra Malaga."

Sofie skal tjekke ind på hendes værelse i Marokko, hvor der er introforløb mellem 27. og 28. august. Derefter er hun klar til at smøge ærmerne op til undervisningen, som starter 6. september.

Sofie fortæller, at alle, som har læst på Frederikssund Gymnasium, og som gerne vil studere i udlandet, kan ansøge om et legat.

"Det kan være lidt af en jungle. I Legathåndbogen kan man finde alverdens legater. Da jeg blev student fra Frederikssund Gymnasium, kunne jeg huske, at nogle tidligere elever kom op og modtog Bent Lantows mindelegat, så derfor søgte jeg på det."

Udover Sofie modtog seks andre, forhenværende elever legatet:

Dania Mohammed, Master i Jura, LL.M i Transnational Legal Practice, USA.

Maria Hally, Técnico Lisboa (IST), Lissabon, Portugal.

Emil Stougaard Maribo Pedersen, Universitetet Baden-Wuerttemberg Cooperative State University (DHBW) i Tyskland, IT og Økonomi.

Benedicte Søvang Christiansen, Universidad de Duesto, Campus San Sebastián (Duesto Business School), Spanien. Studerer en bachelor i Business, Language, and Culture

Nanna Sofie Eskesen, Rensselaer Polytechnic Institute, New York, USA. Studerer bacheloren Kemi og Teknologi

Anna Boholm Andreasen, The Norwegian School of Sport Sciences (NIH), Norge. Studerer Idræt og Sundhed.