Søsterloges motionsløb i vanskeligheder

Odd Fellow Ordenen Søsterloge nr. 51 Anna Cathrine i Frederikssund arrangerer motionsløb 13. september. Vil du med? Der løbes for en god sag. Det skrev Frederiksborg Amts Avis forleden.

Avisen bragte også den mailadresse, der kunne skrives til, hvis man ville løbe med for den gode sag.

Nu er det en brødebetynget overmester Kari Holm Sebak, der fortæller, at søsterlogen meget uheldigt har opgivet en forkert mailadresse, hvortil tilmeldingen skal ske.

Det koster 50 kroner for voksne og 25 kroner for børn at løbe med. Pengene går til de gode formål, som Søsterloge nr. 51 Anna Cathrine støtter ved uddelingen af donationer ved logens 50-års-jubilæumt 1. november.