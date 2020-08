Søsterloge arrangerer familie- og motionsløb søndag 13. september i centrum af Frederikssund, og der løbes for en god sag. Foto: Maj-Britt Holm

Søsterloge arrangerer motionsløb med godt formål

Frederikssund - 21. august 2020 kl. 11:10 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Odd Fellow Ordenen Søsterloge nr. 51 Anna Cathrine i Frederikssund arrangerer motionsløb 13. september. Vil du med? Der løbes for en god sag. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Odd Fellow Ordenens søsterloge i logebygningen på Lundevej 27 i Frederikssund donerer hvert år på sin jubilæumsdag penge til godgørende formål.

Natteravnerne, Børnehuset SIV og Julemærkehjemmet har fået penge, blandt flere.

1. november i år har logen med det officielle navn Søsterloge nr. 51 Anna Cathrine 50 års jubilæum, og her vil Odd Fellow søsterlogen igen uddele penge til gode formål.

- Vores håb er i år at kunne dele 80.000 - 100.000 kroner ud, fortæller logens overmester Kari Holm Sebak.

Donationerne fra Søsterloge nr. 51 Anna Cathrine kommer fra indsamling af penge ved lotterier, julebasar, julebanko og andet, og som noget nyt i år arrangerer søsterlogen et motionsløb med henblik på at samle flere penge ind til de gode formål.

Løbet afholdes søndag den 13. september klokken 11.00.

Det koster 50 kroner for voksne og 25 kroner for børn at løbe med. Pengene går til de gode formål, som Søsterloge nr. 51 Anna Cathrine støtter ved uddelingen af donationer ved 50-års-jubilæet 1. november.

Korte ruter Der løbes fra Bløden i centrum af Frederikssund, og der sluttes ved Odd Fellow Logen på Lundevej 27. Her er der mulighed for at tilmelde sig en guidet rundvisning i bygningen på dagen.

Og alle kan være med. Der er en rute på 1,6 km for børnefamilier, og der er en rute på 5 km for dem, der vil løbe lidt længere.

Som løber får man mulighed for at komme med et forslag til, hvem man synes, der skal tilgodeses ved uddelingen af årets donationer. Det eneste der skal opfyldes for at komme i betragtning er, at det skal være en frivillig organisation i lokalområdet, som tilgodeser udsatte i samfundet.

Medalje Dertil er der medalje for gennemført løb til børnene og diplom til alle løbere.

Tilmelding inden 1. september til familiemotionsløbet på mail til info@anna-cathrine.oddfellow.dk eller til overmester Kari Holm Sebak på telefon 6018 2425. Eller på telefon 2141 9400.