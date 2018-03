Søskende i store vikingeroller

Se billedserie Johannes Jeffries Sørensen har altid elsket at spille skuespil, og til sommer skal han spille en af de store roller i »Heids Hævn«. Foto: Kim Rasmussen

Frederikssund - 26. marts 2018

Når Frederikssund Vikingespil har premiere på årets forestilling »Heids Hævn« den 22. juni, så spiller søskendeparret Johannes og Emma Jeffries Sørensen på 19 og 21 år to af de bærende roller.

Stykket er skrevet af den debuterende manuskriptforfatter Morten Bonde Stenger, der er opvokset i Sønderjyllland og har været frivillig i Jels Vikingespil. I dag læser han nordisk sprog og litteratur på Aarhus Universitet med historie som tilvalgsfag, og brænder for at udbrede kendskabet til nordisk mytologi. Heids Hævn handler således om jættekvinden Angerboda, der spreder ondskab og splid, så guderne brænder hende på bålet. Men hun vender tilbage fra dødsriget som den yngre jættepige Heid, der vil tage hævn ved at starte verdens undergang Ragnarok.

Imens vokser drengene Lauge og Helge op i Midgård som henholdsvis søn og adoptivsøn af høvdingen Einar, der slutter fred med nabolandsbyens høvding Toke, som har datteren Mira.

Rollerne som henholdsvis Helge og Mira spilles af Johannes og Emma, der er med i vikingespillet for 11. gang på 10 år.

- Jeg er en drengepige, der fægter og rider, fortæller Emma, der ikke har fægtet før.

- Så hver torsdag har jeg skullet lære at fægte, og vores træner Mike har intensivt været med os, så vi kom op på et højt niveau og kan fægte overbevisende, siger Emma, der sætter en ære i at gøre alle bemærkninger om at »kvinder kan ikke fægte« til skamme. Samtidig skal hun også spille forelsket i Lauge, mens Johannes som Helge har et godt øje til landsbypigen Mejse, spillet af Rebecca Wittenburg.

Emma og Johannes er godt tilfredse med Morten Bonde Stengers manuskript.

- Det er skrevet af en yngre person. Det kan man se på sproget, da det er meget moderne sprog. Jeg synes, det er godt, og godt, at det hedder »Heids Hævn«. Det er sjældent, at et stykke bærer skurkens navn. Og så er det spændende med alle komponenter - både jætter, guder mennesker og underverden, siger Emma.

- Jeg synes, historien er meget god, og jeg tror på, at det moderne sprog gør, at det bliver nemmere for yngre at følge med. Historien er ikke så kompliceret og der er færre roller, så det er lettere for publikum at følge med, mener Johannes.

