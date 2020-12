Podeklinik er for folk med henvisning. Men alle kan snart blive testet for covid19- uden henvisning forskellige steder i Frederikssund. Foto: Jens Wollesen

Snart kan alle blive testet i Frederikssund

Den nye podeklinik er kun for folk med henvisning, men snart kan alle blive testet for covid-19 i Frederikssund. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er 300 borgere, der dagligt undgår at skulle tage turen til Hillerød eller et andet sted hen, siger han og kommer med en nyhed oveni:

- En af regionens testbiler begynder nu at komme fast til Frederikssund Kommune. Efter planen til januar, men med en vis sandsynlighed før. Vi har haft bilen ude tidligere i forskellige anliggender, men nu kommer den fast to dage om ugen og to weekender om måneden. Omkring 12 dage hver måned.

Ifølge John Schmidt Andersen er det forkert at kalde det for en »testbil«, for årstiden og vejret gør, at Frederikssund Kommune stiller lokaler til rådighed for testbilens personale. Han vil hellere kalde det en »mobil test-enhed«.