Smukke kvinder på den anden side af fjorden - Egnsteatret vil høre din gode historie

Parkteatret - Frederikssund Kommunes nye egnsteater slår dørene op og inviterer på tirsdag inden for på sjov og underholdning og en opdagelsesrejse ud i den kommende teatersæson.

Som en af sine kommende forestillinger er Parkteatret gået i gang med produktionen af et lydteaterstykke ved navn Forbindelser.

Det kan også være, du har en idé om, hvordan fremtiden kommer til at se ud.

Parkteatret er klar tirsdag til at modtage gode historier til lydteaterforestillingen Forbindelser.

Måske man er til noget andet. Tirsdag kan man også være med til at udvikle bankospillet på en ny måde.

- Parkteatret er for alle, og derfor tager vi ud til dem, der ikke kan komme til os. I november besøger vi kommunens omsorgscentre med en banko-cabaret med udgangspunkt i årtierne 1940'erne til 1970'erne, fortæller Karen Nielsen fra Parkteatret.

- Vi skal til den cabaret lave vores eget bankospil og har brug for hjælp til at afprøve forskellige versioner, så vi ved, hvad der virker. Bankospillet er fra klokken 14.00 til 14.30 og da vi kun

har plads til ti, kræver det, at man tilmelder dig, supplerer hun.

»Fru Strid« er egnsteatrets første produktion. Det er en musiskforestilling for børn om at se verdenen med nye øjne.

Man har også mulighed for at lave sine egne briller og finde skjulte ord fra forestillingen.

Teaterklub

På tirsdag lancerer Parkteatret også en teaterklub, for alle - der ligesom Parkteatret selv - synes, at teater er noget, der skal opleves sammen. Som medlem af teaterklubben får man tre forestillinger til en rabatpris og kommer til at sidde sammen med andre i teaterklubben.