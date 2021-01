Der har været smitteudbrud på friplejehjemmet Pedershave. 12 beboere er nu igen raske efter at have været syge. Foto: Scandinavian Property Development

Smitteudbrud på friplejehjem

Frederikssund - 25. januar 2021 kl. 19:36 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

To beboere er døde med covid-19, mens 12 andre smittede beboere på friplejehjemmet Attendo har det så godt, at de ikke længere er i isolation. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

14 beboere og 10 medarbejdere er smittet med corona på friplejehjemmet Attendo i Frederikssund. Så galt lød budskabet, efter samtlige beboere og mange ansatte på Attendos friplejehjem i Frederikssund mandag for 14 dage siden blev testet for covid-19.

Mandag 14 dage senere er det en fortrøstningsfuld plejehjemsleder og virksomhedschef Ditte Korsager, der fortæller Frederiksborg Amts Avis, at der er ved at være styr på smitteudbruddet på friplejehjemmet Attendo i Frederikssund.

- I dag mandag er alle blevet testet en gang mere, så vi kan være helt trygge. 12 smittede har det nu så godt, at de ikke længere er i isolation. Heldigvis, siger hun.

To døde To smittede er gået bort. Ditte Korsager oplyser, at de to beboere var meget skrøbelige.

For at beskytte beboere og personale bedst muligt og hindre yderligere smittespredning indførte Attendo for 14 dage siden en meget stram besøgspolitik. Siden har hver beboer kun måttet få besøg af en fast pårørende.

På øvrige omsorgscentre i kommunen må borgere få besøg af tre udvalgte nære pårørende, dog kun to ad gangen, når det foregår i den private bolig.

Ditte Korsager forventer, at beboerne på Attendos friplejehjem i Frederikssund meget snart igen kan vende tilbage til den generelle regel og få besøg af tre faste pårørende.

Smittede på Pedershave Frederiksborg Amts Avis har tidligere skrevet om smitteudbrud med syv dødsfald til følge på et andet plejehjem, Omsorgscentret Pedershave i Frederikssund.

Frederikssund Kommune fortæller, at dødstallet nu er steget til otte plejehjemsbeboere på Pedershave.

Yderligere er en beboer og fire medarbejdere er smittet, og som følge af udbruddet er der indført totalt besøgsforbud på Pedershave.

- Forløbet på Pedershave får os til at overveje forebyggende tiltag, og første skridt er en grundig hygiejnegennemgang på alle omsorgscentre i næste uge. Derudover ses der på besøgsreglerne, mulighed for krav om tests, herunder anvendelse af ekstra kviktest, oplyser kommunen.

Smitte falder generelt

Smitten på de to plejehjem kommer i nogle uger, hvor smitten med coronavirus generelt er på vej ned - både i Danmark som helhed og i Frederikssund.

I de seneste syv dage er smitten dalet ekstra meget, og der er »kun« konstateret 44 smittede med covid-19 i Frederikssund Kommune. Dermed er incidensen nu under 100 per 100.000 indbyggere. Det er lavt i forhold til tallene de seneste mange uger. Det er dog højere end den incidens på 20, som regeringen i begyndelse af pandemien satte som grænse for, hvornår eksempelvis rejser til andre lande skulle frarådes.

Testcenter I den forgangne uge åbnede Region Hovedstadens nye testcenter på Lundevej 11 i Frederikssund. Mandag og onsdag mødte i alt 830 borgere op.

- Stemningen har været god og folk har været glade for at kunne blive testet i kommunen i stedet for at skulle til Hillerød, lyder det fra Frederikssund Kommune.

Derudover har Frederikssund Kommune fra i fredags påbegyndt ugentlige systematisk kviktest på de sociale tilbud og det fortsætter i denne uge.

- Alle de kommunale botilbud samt enkelte private tilbud har taget imod tilbud om test, som foretages af Copenhagen Medicals. Muligheden for kviktest er i løbet af ugen udvidet til også at gælde medarbejdere i aktivitets- og beskæftigelsestilbud, misbrugsbehandlingstilbud samt bostøttemedarbejdere og støttekontaktpersoner, forklarer kommunen.

Kviktest i dagplejen I denne uge og fremover er det også blevet muligt ugentligt at kvikteste i dagtilbud, dagplejen, på specialskoler og på skoler med nødpasning.

Kommunens plejepersonale testes dertil nu hver uge mod tidligere hver anden uge. I uge 3 er i alt 488 plejemedarbejdere testet - ingen er testet positive.