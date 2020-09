Artiklen: Smittetal for corona tager et hop opad

Så sent som i fredags var det samlede smittetal for Frederikssunds vedkommende 170 blandt de 45.223 indbyggere.

Frederikssund Kommune fik i torsdags besked fra Styrelsen for Patientsikkerhed om, at kommunen nu er i »rød zone«, idet kommunen passerede 20 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere, der betyder, at myndighederne holder ekstra øje.