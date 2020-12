Smittetal er fordoblet på en måned

Der er en hel del at sige til, at Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt Andersen (V) har presset sådan på overfor Region Hovedstaden og formand for regionsrådet Sophie Hæstorp Andersen (S) for, at borgerne kan blive testet indenfor kommunegrænsen i stedet for at skulle tage til Hillerød, Ballerup eller endnu længere væk.